Euro 2020, si va verso il rinvio: due ipotesi per recuperarlo, ecco i dettagli

Martedì 17 marzo la UEFA ha convocato un’assemblea in conference call con le 55 federazioni europee, l’Eca, l’European League e la Fifpro per decidere come affrontare l’emergenza coronavirus. Secondo il Corriere della Sera, le varie componenti chiederanno di anteporre i tornei nazionali e le coppe a Euro 2020, che va dunque verso il rinvio. Ancora da trovare però la nuova data: l’ipotesi più gettonata è giugno 2021, ma non è da escludere nemmeno il periodo che va da fine novembre a metà gennaio.