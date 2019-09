Euro 2020: Il CT della Bosnia si dimette dopo la figuraccia di oggi

In seguito alla sconfitta per 4-2 subita dall’Armenia, il tecnico della Bosnia Robert Prosinecki ha rassegnato le dimissioni. Fatale per lui è stata l’impressionante prestazione del neo-romanista Henrikh Mkhitaryan, autore di una doppietta e vero trascinatore del match. Dopo 6 giornate di qualificazioni agli Europei il cammino della Bosnia appare compromesso.

