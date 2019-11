Esuberi, il gruppo della Fiorentina potrebbe allargarsi: due ritorni a fine dicembre

Poco più di un mese e mezzo all’inizio del mercato invernale. In casa Fiorentina sarà l’occasione per provare a correggere in corsa qualche difetto della squadra a disposizione di Montella. Con un occhio agli esuberi. Non solo quelli già in rosa, ma forse anche coloro che il prossimo 31 dicembre termineranno le rispettive avventure in prestito per tornare alla casa base viola. Si tratta di Maxi Olivera (contratto fino al 2022) e Gilberto (2021), ceduti un anno fa a titolo temporaneo con diritto di riscatto rispettivamente ai paraguaiani dell’Olimpia Asuncion e al Fluminense. Presto potrebbero rientrare entrambi a Firenze, a meno che i due club sudamericani non decidano di esercitare l’opzione a lavoro favore. E se Montella non tenterà un improbabile doppio recupero, finiranno di nuovo sul mercato al pari di Dabo, Eysseric e Thereau (mentre restano da valutare le situazioni di Rasmussen, Terzic e Cristoforo): LEGGI.