Espulsione, rigore contro e gol annullato: l’arbitro della Juve va a fare il quarto in B

Parliamoci chiaro: ogni accusa è priva di basi logiche. Soprattutto in presenza della moviola in campo e in assenza di grosse polemiche nel postpartita. Eppure la realtà dei fatti dice che Fourneau, direttore di gara di Crotone-Juventus sabato sera, che ha espulso Chiesa, concesso un rigore agli Squali e annullato il gol della vittoria a Morata, il prossimo fine settimana sarà il quarto uomo in Reggina-Cosenza di Serie B. La turnazione dà adito a qualche battuta tra i tifosi…

