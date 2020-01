Eriksen all’Inter, tutto fatto. Eppure ancora non c’è l’annuncio: il motivo

Christian Eriksen è un nuovo giocatore dell’Inter, ora è ufficiale… anzi no. Non è ancora arrivato l’annuncio del danese alla corte di Conte, ma all’orizzonte non c’è nessun problema, né con le visite mediche, né con il contratto. Solo una questione di… Orari: in Cina, patria della proprietà nerazzurra, è notte fonda da qualche ora, quindi si preferisce attendere domani per pubblicare gran parte del materiale realizzato oggi, nel vero Eriksen-Day. Il trequartista difficilmente potrà esserci già contro la Fiorentina in Coppa Italia…

TUTTO IL CALCIOMERCATO INVERNALE, LA LISTA COMPLETA