Emerson Palmieri: “Il Covid va affrontato seriamente, non riuscivo a camminare”

Emerson Palmieri, terzino del Chelsea attualmente convocato in nazionale, ha parlato in conferenza stampa. Tra i tanti argomenti affrontati anche quello relativo al Covid:

Quando ho preso il virus non è stato facile. I primi cinque giorni non ce la facevo nemmeno a camminare. Con tutta questa incertezza cerchiamo di stare vicino alle persone che amiamo. Questo virus non è uno scherzo. Io ho 26 anni e ho sofferto molto in cinque giorni, dobbiamo fare attenzione.