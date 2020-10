Emergenza Juve, dopo Ronaldo spunta un altro positivo. Squadra in isolamento

Nuovo caso di positività al Covid nella Juventus, come riportato da l’ANSA, si tratta del centrocampista Weston McKennie. Dopo Cristiano Ronaldo, un’altra defezione all’organico che adesso appare in emergenza a causa nei numerosi infortuni ed indisponibilità. Il gruppo squadra entra da questa sera in isolamento fiduciario. I soggetti negativi potranno allenarsi senza però avere contatti con l’esterno.

M. Serena: “Fiorentina, farai una bella stagione. Callejon? Mai fatta tutta la fascia”