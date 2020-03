Emergenza Coronavirus: la FIFA si mobilita, estensione dei contratti

Secondo l’agenzia di stampa Reuters, la FIFA starebbe pensando a misure concrete per contrastare l’inevitabile crisi economica che sta investendo il mondo del calcio. L’obiettivo primario sarebbe quello di estendere i contratti di staff e calciatori fino al termine della stagione, posticipando di conseguenza il calciomercato e l’inizio delle successive competizioni. Per quanto riguarda il taglio degli stipendi dei calciatori, viene raccomandato un accordo consensuale tra le parti per adottare contromisure efficaci.