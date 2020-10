È sicuro o no? Finisce in Prefettura il dossier sullo stadio Franchi

Sarà la Prefettura a decidere se lo stadio Franchi potrà essere aperto ai tifosi oppure no. E sarà esaminato anche uno studio di 56 pagine redatto da Palazzo Vecchio quattro mesi fa in cui si suggerisce la riduzione del 60% della capienza e si evidenziano le molte criticità dell’impianto di Campo di Marte. In Prefettura si deciderà se lo stadio può essere aperto ai tifosi oppure no. Gli atti in possesso del Gos —il Gruppo Operativo Sicurezza che opera in permanenza presso ogni impianto sportivo e che prende le decisioni anche sulle eventuali problematiche — sono stati infatti trasmessi alla Commissione provinciale di vigilanza per verificare se il Franchi sia agibile. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

