E Rocco spopola anche negli Usa con la sua Mediacom

Mediacom Communications ha annunciato oggi che la società ha più di 50.000 clienti residenziali e commerciali che si sono abbonati alle sue offerte di servizi Internet da 1 Giga (1.000 megabit al secondo).

Nel 2017 Mediacom che parte da una base di 1.4 milioni di famiglie servite, ha iniziato a lanciare servizi Internet gigabit come parte di un’aggressiva strategia di investimento di capitale di 3 anni da $ 1 miliardo. Alla fine di quello stesso anno, Mediacom era diventata la prima grande compagnia americana società via cavo per il lancio di Internet a 1 Gig attraverso la sua rete nazionale.

All’inizio di quest’anno, Mediacom si è unita a NCTA – The Internet & Television Association, CableLabs e altri partner del settore per annunciare piani di espansione oltre le attuali offerte gigabit a una piattaforma tecnologica 10G più potente. Il prossimo grande progresso nella banda larga, il 10G combinerà una maggiore capacità e una minore latenza con velocità simmetriche di 10 gigabit al secondo. Con le prove sul campo previste per il 2020, Mediacom si posiziona ancora una volta in prima linea nella prossima rivoluzione della velocità di Internet.