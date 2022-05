E intanto J. Alvarez fa sfaceli. Ne segna sei (!) contro l’Alianza Lima

Prestazione 'Monumental'

Quello relativo a Julian Alvarez rischia di diventare un rimpianto notevole per la Fiorentina, anche se competere col City è tutt'altro che semplice. L'attaccante argentino si è davvero superato questa notta. Impegnato con il suo River nei gironi di Copa Libertadores, il classe 2000 ha messo in scena una prestazione letteralmente mostruosa. I millonarios hanno infatti superato l'Alianza Lima con il sorprendente risultato di 8-1. E il man of the match è stato proprio Julian capace di mettere a segno la bellezza di 6 reti.