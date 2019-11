E intanto Gerson vince la Libertadores: decisive le reti di Gabigol in finale

Il Flamengo si è aggiudicato l’edizione 2019 della Copa Libertadores, battendo per 2-1 il River Plate in finale. Decisiva ai fini del risultato la doppietta realizzata (prima di venire espulso) da Gabriel Barbosa, meglio noto come Gabigol, un nebuloso trascorso a Milano sponda Inter prima della seconda giovinezza in Brasile. Il caso vuole che nello stesso club rossonero giochi anche l’ex viola Gerson, che proprio al Flamengo si è trasferito in estate via Roma per una cifra intorno ai 12 milioni di euro. Schierato titolare dal tecnico Jorge Jesus, Gerson è stato sostituito al 66′ causa infortunio quando i suoi erano sotto per 1-0.