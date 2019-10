E intanto Gerson va in finale di Libertadores

Sarà River Plate-Flamengo la finale di Copa Libertadores 2019. Gli argentini hanno eliminato il Boca Juniors in semifinale, perdendo per 1-0 alla Bombonera dopo aver vinto per 2-0 al Monumental. Nel derby brasiliano, invece, i rubronegri hanno dominato il confronto con l’Imortal Tricolor: 1-1 all’andata, addirittura 5-0 al ritorno. E tra i protagonisti del Flamengo c’è anche l’ex viola Gerson, titolarissimo per Jorge Jesus e autore di una stagione decisamente superiore a quella fiorentina.