E Cellino non ci sta: “Noi sfavoriti contro la Fiorentina, pretendiamo rispetto”

Non c’è solo la Fiorentina a lamentarsi degli errori arbitrali. E anzi Massimo Cellino, patron del Brescia, si sente penalizzato proprio nella gara contro i viola al Franchi, oltre che quella di sabato contro il Genoa: “I torti che abbiamo subito sono talmente evidenti che non so cos’altro aggiungere. Forse qualcuno pensa che siamo già retrocessi, ma noi pretendiamo rispetto perché ci stiamo giocando le nostre carte e vedo dei margini per lottare fino in fondo” le parole riportate da Tuttosport che cita le mancate espulsioni di Dalbert e Caceres (già nel primo tempo) tra le situazioni che il Brescia non avrebbe digerito.