Il comitato esecutivo della Federcalcio di Malta (FA) ha deciso di dichiarare concludere la Premier League e la Coppa della federazione per la stagione 2019/20. La decisione del Dipartimento della Sanità Pubblica, che vieta tutte le attività sportive, è infatti ancora in vigore, e sembra questa la ragione principale della determinazione della federazione maltese. Si prevede che nella prossima riunione, il Consiglio della Federcalcio deciderà sull’assegnazione dello scudetto, sulle promozioni e retrocessioni in tutte le divisioni. Il calcio maltese e’ stato sospeso il 13 marzo scorso e pochi giorni dopo, l’esecutivo della federazione aveva sospeso tutte le competizioni di calcio fino al 5 aprile.