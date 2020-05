Dybala batte il Coronavirus: tampone negativo

La lunga attesa di Paulo Dybala è finalmente terminata: dopo oltre un mese e mezzo dalla scoperta della sua positività al COVID-19, l’attaccante argentino ha avuto l’esito dell’ultimo tampone, quello definitivo, finalmente negativo. Una liberazione per l’ultimo dei tre contagiati della Juventus (dopo Rugani e Matuidi), che ha vissuto la lunga quarantena insieme alla fidanzata Oriana, pure lei contagiata ma guarita prima. Paulo ha dovuto attendere più degli altri perché in mezzo c’è stato un tampone di nuovo positivo: primo test negativo, secondo no e quindi isolamento prolungato e nuova attesa. Per fortuna gli ultimi due tamponi effettuati lo hanno liberato dall’incubo del coronavirus. Lui sta bene e spera di poter tornare presto ad allenarsi con gli altri. Lo riporta gazzetta.it.