Ds Livorno: “Dainelli valore aggiunto per la Fiorentina. Giovani viola? Con Pradè…”

Elio Signorelli, direttore sportivo del Livorno, ha parlato a Radio Sportiva: “Stasera contro la Fiorentina sarà un’amichevole importante per coloro che sono lo zoccolo duro della squadra. Ci servirà per fare valutazioni. Dainelli? Stasera lo rivedremo, la sua carriera da dirigente sarà pari a quella da giocatore. Sarà un grande valore aggiunto per la Fiorentina: potrà dare grande aiuto ai ragazzi giovani con la sua esperienza. Il settore giovanile della Fiorentina ha sempre avuto giocatori interessanti. Ci può essere qualche giovane che ci interessa e con Pradè abbiamo un ottimo rapporto. Speriamo che stasera ci sia tanta gente allo stadio”.