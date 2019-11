DS Lecce: “Arbitri e VAR non in forma con noi, oltre al danno la squalifica per sabato”

Mauro Meluso, DS del Lecce, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio acciuffato in extremis nel burrascoso finale della sfida contro il Cagliari:

“Arbitri e VAR non erano in giornata, come successo nelle ultime settimane, e abbiamo perso punto che possono pesare. L’espulsione di Lapadula non è giusta, è penalizzante e poi pure la beffa della squalifica (salterà la Fiorentina, CLICCA QUI). Gara positiva, anche sullo 0-2: Farias quando è entrato ci ha dato brillantezza. La squadra cresce ogni settimana e sono contento oggi perché la differenza con il Cagliari non si è notata. La salvezza è alla portata”.