È stato l'artefice della trattativa che ha portato Aquilani in nerazzurro ma l'avventura da nuovo DS del Pisa è già finita per Alex Kolarov. L'ex terzino, fa sapere gazzetta.it, ha infatti fatto sapere al board del club di non voler proseguire in questo percorso professionale. Le ragioni non sono state rese note. Oggi, intanto, verrà presentato proprio Aquilani in conferenza stampa all'Arena Garibaldi.