Non che non fosse nell’aria, dopo le scelte di Fiorentina e Cagliari che hanno rispettivamente confermato Iachini e preso Di Francesco (sarà un manager all’inglese: LEGGI QUA), ma adesso la notizia è quasi ufficiale: Marco Giampaolo sarà il nuovo tecnico del Torino. Come riferisce Sky Sport, infatti, domani l’allenatore sarà a Milano per risolvere il contratto ancora in essere col Milan, quindi firmerà per due anni con il club granata.