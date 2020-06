Donnarumma al 45: “Rigore nel silenzio ancora più difficile. Ora cerchiamo il secondo”

Autore del gol che aveva portato in vantaggio il Brescia, Alfredo Donnarumma ha parlato a fine primo tempo ai microfoni di Sky Sport: “Sappiamo che dobbiamo giocare una partita alla volta, ci teniamo a fare una gran partita e l’approccio è stato giusto; ora però dobbiamo cercare il secondo gol. Rigore nel silenzio? Già di per sé c’è paura di sbagliarlo, ci tenevo a fare gol per la gente di Brescia e per il nostro compagno Bisoli che si sta operando”.