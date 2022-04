“Domenica si sfideranno le due copertine di questo campionato”

Sarà un San Siro tutto esaurito quello che attenderà la Fiorentina domenica

Peppe Di Stefano , noto giornalista di Sky esperto delle vicende in casa Milan, è intervenuto ai microfoni del Pentasport per analizzare i temi più caldi in casa rossonera in vista della sfida contro la Fiorentina di domenica:

"Il Milan ha vissuto momenti migliori della stagione, la carica arriva dall'ultimo risultato dell'Inter. I rossoneri hanno vinto una partita particolare che gli ha permesso di restare attaccato allo scudetto prima del ko nerazzurro: in questo momento c'è tanto entusiasmo. In questo momento guardando la rosa del Milan secondo me stanno andando oltre il massimo, Pioli è l'uomo giusto al momento giusto. E' un grande uomo, ma sta diventando anche un grande allenatore da top team. Il mister ha creato una bella storia di calcio, non cambia se arriverà primo o secondo. Partita di domenica? A San Siro si incontrano le due copertine del campionato. Il Milan che nessuno vedeva come favorito per la vittoria finale, e la Fiorentina che ha stupito tutti andandosi a giocare l'Europa fino alla fine. Sarà una bella partita in un ambiente stupendo."