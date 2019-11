Domani la “giornata olimpica” del Coni, premiati anche Castrovilli e Guagni

Torna la Festa dello sport a Palazzo del Pegaso con la 43esima edizione della “Giornata Olimpica”. L’appuntamento, fissato per domani alle 17 all’Auditorium Spadolini (via Cavour, 4), è organizzato dalla delegazione provinciale del CONI, per premiare atleti, tecnici e dirigenti sportivi protagonisti nella passata stagione agonistica. A partecipare al tradizionale evento saranno il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Eugenio Giani, insieme a diversi ospiti speciali tra i quali, il giocatore della Fiorentina Gaetano Castrovilli, la giocatrice della Fiorentina Women’s Alia Guagni, il finalista agli Europei indoor e ai Mondiali open nel salto con l’asta Claudio Stecchi, la campionessa Europea under 20 nel salto in lungo Larissa Iapichino, la squadra di volley partecipante al campionato di Serie A e rappresentante italiana in Champions League Savino del Bene.