Domani a Cascia (Reggello) l’inaugurazione del “Giardino del Sorriso”

Domani a Cascia (Reggello) sarà inaugurato il “Giardino del Sorriso” in memoria di Daniele, Mirko e Francesco, donato dalla famiglia Capecchi. Uno spazio pensato per i bambini meno fortunati. Un’idea nata da Don Samuele, con il fondamentale contributo di Francesco Capecchi. Saranno presenti all’inaugurazione anche il Sindaco di Reggello Piero Giunti, Massimiliano Chiuchiolo e Valentina Graniti (conduttrice di “Viola nel Cuore” su Radio Bruno) come Firenze Manutenzioni e l’onorevole Lorenzo Becattini che taglierà il nastro. Appuntamento dalle 15:30 con un pomeriggio all’insegna della solidarietà.