Doccia fredda per Viviano: l’Inter ha deciso di non tesserarlo

L’Inter andrà avanti con Padelli, Berni e Stankovic in attesa del rientro di Handanovic, ormai non più distante nel tempo. Lo scrive quest’oggi La Gazzetta dello Sport evidenziando che Emiliano Viviano, a questo punto salvo colpi di scena, non sarà tesserato. L’ex portiere della Fiorentina è svincolato e da qualche giorno si allenava in prova ad Appiano Gentile. L’Inter ha voluto tenere in caldo un’opzione ma alla fine ha deciso di proseguire con i portieri già in rosa.