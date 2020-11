Djuric e il battibecco con Ranieri: “Non si è comportato bene in estate”

La scelta di Luca Ranieri in estate di rifiutare la Salernitana, quando era ormai tutto fatto, ha lasciato delle scorie nell’ambiente granata. Che Milan Djuric, attaccante della Salernitana, non ha mancato di manifestare al difensore di proprietà della Fiorentina durante l’ultima gara con la Spal: “Cosa ho detto a Ranieri? Che non si era comportato bene rinunciando a venire a Salerno la scorsa estate. Due o tre messaggi di qualche pseudo tifoso non possono farti cambiare idea. In quel frangente della gara stava un po’ esagerando con delle proteste e allora gli ho ricordato, a nome di tutti i miei compagni, che avrebbe fatto meglio a non parlare. Se bisogna mettere la faccia per la Salernitana, io la metto” ha detto al Corriere dello Sport. VIOLA IN PRESTITO, IL RESOCONTO COMPLETO