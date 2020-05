Sistemata la questione ripresa del campionato, nel calcio italiano [CLICCA] resta l’ultimo nodo da sciogliere. Quello dei diritti televisivi. Come riportato da Repubblica, i rapporti tra Sky e la Lega sono ormai ai minimi termini. Dopo che l’emittente ha rifiutato di pagare l’ultima rata di 130 milioni si è ricorsi alle vie legali per dirimere la questione.

Su suggerimento del Ministro Spadafora, si sta lavorando inoltre sulla trasmissione in chiaro di una piccola diretta gol. Tuttavia si naviga nell’incertezza a causa delle forti tensioni tra le parti. Nelle ultime ore è emersa un’indiscrezione che se confermata avrebbe del clamoroso. La Lega, in caso di mancati pagamenti, potrà negare al broadcaster la trasmissione delle ultime 5 giornate di Serie A, oscurando il prodotto. Una prospettiva che nessuno si augura visto che i match si terranno ovviamente a porte chiuse.

