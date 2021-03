Diritti tv: rischio nuovo bando dopo spaccatura Sky-Dazn

Come riporta il Corriere dello Sport, il rischio che la Lega di Serie A debba rifare un nuovo bando per cedere i diritti tv del triennio 2021-2024 dopo la scadenza delle offerte attuali fissata in data 29 marzo, è sempre più prossimo. La spaccatura è netta e sebbene ci sia una settimana di tempo per altre votazioni, che potrebbero arrivare anche al foto finish, la distanza tra chi sostiene la proposta di Dazn e chi invece preferirebbe quella di Sky, è ancora molto ampia e un accordo è tutt’altro che vicino.