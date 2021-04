Secondo quanto riportato da Milano Finanza, prosegue il duello a distanza tra le due emittenti Sky e Dazn. I due colossi delle trasmissioni sportive stanno affrontando un’agguerrita competizione economica per aggiudicarsi il pacchetto principale 2021/2024 della Serie B italiana. Dopo la vittoria di Dazn per quanto riguarda la Serie A vedremo se ci sarà spazio per una, seppur limitata, rivincita.

