Diritti Tv, il piano di De Laurentiis per la Serie A

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, come riportato dall’ANSA, oggi ha presentato un progetto con cui la Lega Serie A gestirebbe in autonomia i diritti tv nazionali e internazionali. Questa in sintesi la proposta illustrata nel corso del pranzo a Roma con i dirigenti delle altre squadre di Serie A, tra cui la Fiorentina.

De Laurentiis avrebbe sottolineato la prospettiva di rendere la Lega editore di una società di produzione che curerebbe la diretta delle partite, un magazine, e i prodotti ancillari da rivendere a tutti gli operatori del mercato. In sostanza sarebbe un modello di business non diverso da quello che proponeva un anno fa Mediapro o da quello su cui sta già lavorando il presidente della Lega, Paolo Dal Pino, coinvolgendo fondi di investimento come partner in una media company. Venerdì l’assemblea di Lega si riunirà per proseguire il dialogo.