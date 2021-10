Dionisi ce l’ha con i giornalisti: “Siete sempre a parlare di Scamacca”

Il tecnico del Sassuolo cerca di spegnere i riflettori sul proprio centravanti

Dionisi come Italiano: anche il tecnico del Sassuolo, come quello viola, spende parole difensive nei confronti del suo centravanti, cercando di ridurre l'attenzione mediatica verso Gianluca Scamacca. Contro il Genoa il giovane attaccante romano, autore di una doppietta, è stato il migliore in campo nei neroverdi ed il mister ex Empoli ne applaude la prestazione nel post-partita, aggiungendo però: "Scamacca sta migliorando giorno dopo giorno e partita dopo partita, ha qualità importanti e non è facile per lui giocare in una squadra abituata a certi meccanismi da anni. Sta andando molto bene ma adesso ne parlerete ogni giorno. E invece dovreste lasciarlo crescere in pace. Può diventare un giocatore importante perché ha le doti e la testa, ma tutta questa attenzione mediatica non gli fa bene, né a lui né agli altri giovani, come ad esempio Raspadori".