Diaconale (portavoce Lazio) insiste: “Subite ammonizioni chirurgiche”

Arturo Diaconale, responsabile comunicazione della Lazio, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo per commentare il complicato finale di stagione della squadra capitolina. Queste le sue parole, che suscitano più di qualche perplessità:

Abbiamo subito qualche ammonizione chirurgica col Torino (gialli per Caicedo ed Immobile). Nessun complotto, ma la ripresa del campionato è stata faticosa per noi e anche per gli arbitri.