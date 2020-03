Diaconale (portavoce Lazio) insiste: “Campionato fermato per interesse”

Non contento delle polemiche scatenate dalle sue precedenti dichiarazioni (LEGGI QUI), il responsabile della comunicazione della Lazio torna a scrivere su facebook il suo pensiero sullo stop al campionato. Secondo Arturo Diaconale lo stop degli allenamenti non è tanto una questione di salute dei calciatori: “C’è l’interesse a bloccare tutto per arrivare ad annullare il campionato o cristallizzare l’attuale classifica o ancora introdurre i playoff per dare un’occasione di salvataggio alle squadre che hanno deluso nel 2019/20” dice il dirigente, precisando che si tratta di un suo pensiero personale. “Il rischio è che si torni ancora una volta a ingenerare negli italiani il sospetto che la repubblica calcistica italiana sia sempre e comunque retta da una monarchia e che la sorte dei campionati finisca con l’essere sempre decisa dalla subordinazione ad essa!” aggiunge.