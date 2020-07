Di Michele: “Iachini, mentalità diversa da Liverani. Chiesa? Calo normale, vi spiego”

David Di Michele, ex attaccante del Lecce, è intervenuto a Radio Bruno. Queste le sue parole: “I tifosi del Lecce stanno vedendo un bel calcio negli ultimi anni dopo tanta sofferenza. Il club è tornato nel calcio che torna e vuole rimanerci, la salvezza è alla portata. Liverani? Prendere tanti gol è una pecca ma anche una dote, perché significa che il Lecce se la gioca sempre a viso aperto e con grande entusiasmo. La squadra è stata capace di raccogliere grandi risultati, chapeau a Liverani.

Iachini? E’ un allenatore molto navigato, ha una mentalità di calcio diversa rispetto a Liverani. La Fiorentina ha giocatori importanti e navigati che sanno quando giocare a calcio e quando dover attendere. Ci sono però anche tanti giovani, per questo è normale incepparsi ogni tanto. Chiesa? E’ un giocatore importante. Attraverso un periodo particolare, ad un giocatore con le sue caratteristiche serve tempo per entrare in condizione dopo essere stato tre mesi fermo”.