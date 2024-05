Di Marzio: “Goretti verso Firenze, la Reggiana ha trovato il sostituto”

Il club calabro, per sostituire Goretti in direzione Fiorentina, starebbe pensando alla promozione di Marcello Pizzimenti

Fiorentina-Goretti, ogni giorni ci avviciniamo sempre di più. L'ormai ex Ds della Reggiana entrerà a far parte della squadra mercato viola per i prossimi due anni. Il club calabro, per sostituire il dirigente partente, starebbe pensando secondo Gianluca Di Marzio, alla promozione dell'attuale capo dell'aera scouting Marcello Pizzimenti, che ha raggiungo Goretti nell'estate del 2023, dopo averci lavorato insieme già a Perugia e Cosenza