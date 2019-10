Di Lorenzo racconta: “Segnavo a raffica, da bambino mi chiamavano Batigol”

Prima convocazione in Nazionale per Giovanni Di Lorenzo, esterno del Napoli. Per questo motivo la Figc sui suoi canali social lo ha intervistato facendogli svelare le sue prime 10 volte con argomenti vari:

La prima volta che ho tirato calci a un pallone avevo 4-5 anni, giocavo con mio fratello in cortile, spesso andavo a vedere i suoi allenamenti nella sua scuola calcio e non perdevo occasione per giocare. La prima volta che mi hanno chiamato Batigol? C’era un dirigente di questa società di mio fratello che era tifosissimo della Fiorentina, io ero attaccante e facevo molti gol, così mi mise questo soprannome.