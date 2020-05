Di Livio: “Tradito dai Della Valle. Marco Rossi? Per me non esiste più”

Lo storico ex Angelo Di Livio è intervenuto durante il Pentasport di Radio Bruno Toscana per raccontare alcuni aneddoti e curiosità del suo passato in maglia viola. Queste le sue dichiarazioni:

Fallimento della Fiorentina? Momento doloroso, alcuni come Marco Rossi con me si sono comportati davvero male. Se lo dovessi incontrare non lo saluterei. Io ed Enrico Chiesa eravamo pronti a tutto per il bene della Fiorentina ma lui ed altri non si fidavano. Per me a livello umano non esiste più. Alcuni calciatori si lasciavano condizionare dal denaro e dai procuratori. Io a Firenze ho giocato praticamente gratis. A Brescia mi offrivano soldi importanti, persino Baggio cercava di convincermi. Tuttavia rifiutai, volevo fare qualcosa per la città e sono rimasto. Rapporto con i Della Valle? Stava nascendo qualcosa di importante e lo sapevo, ma mi tradirono. Meritavo di più ma fui scaricato nel momento del bisogno. Io chiedevo di rimanere come dirigente della prima squadra ma loro mi offrirono soltanto un ruolo marginale nel settore giovanile. La separazione fu inevitabile.