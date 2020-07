Intervistato da TMW Radio, l’ex viola Antonio Di Gennaro ha parlato di Ciro Immobile anche in ottica…Fiorentina:

Se può vincere la Scarpa d’Oro e superare il record di Higuain? Può arrivare ad Higuain. È migliorato in tutti i sensi. Ci ricordiamo due anni fa quando Mancini cercava l’attaccante in Nazionale. Ora se l’è ripresa la Nazionale, migliorando anche a livello tattico. È un giocatore più completo ora. Servirebbe a tante squadre uno così, come alla Fiorentina.