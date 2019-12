Di Gennaro: “Prandelli verrebbe di corsa. Vlahovic? A Torino non ha vinto un contrasto”

L’ex viola Antonio Di Gennaro ha parlato a Lady Radio: “La squadra si è persa in equilibrio e forza dopo un mese e mezzo di buoni risultati. A Torino non è stato in partita per 70 minuti, ora le sole cose importanti sono fare gruppo, punti ed essere forti. Mancato esonero di Montella? Gli americani sono così, ma Commisso ha già fatto tante cose buone. Prandelli? Verrebbe di corsa, Firenze è la sua città. Sicuramente non gli mancherebbe la motivazione dopo le ultime annate non positive. Vlahovic? E’ giovane, a Torino non ha vinto un contrasto”.