Di Gennaro: “Perché la Serie A non è iniziata prima?”

L’ex viola Antonio Di Gennaro è intervenuto a Lady Radio per parlare del caos calendari:

Ne esce male tutto il movimento. Serve unità d’intenti e, invece, ci siamo divisi, ma con le spaccature non si va da nessuna parte, né in politica, né nel calcio. La Serie A è iniziata il 24 agosto, altri campionati prima. Perché non abbiamo iniziato prima? Non sono d’accordo su recuperare la giornata a maggio, una giusta soluzione potrebbe essere far slittare il tutto.