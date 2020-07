Di Gennaro: “Il prossimo allenatore rappresenterà le ambizioni societarie, Spalletti…”

L’ex centrocampista gigliato Antonio Di Gennaro, ha parlato a TMW Radio nel corso di Stadio Aperto:

Pioli è un amico, la sua conferma al Milan rappresenta il bello del calcio. Ha saputo trovare le misure giuste. Ricordiamo anche cosa fece a Firenze dopo la morte di Astori. Sono felice per lui, dimostra che il lavoro paga e che le idee possono cambiare. Panchina Fiorentina? Iachini è arrivato in un momento difficile, merita elogi perché ha fatto quanto chiesto. Se dovesse rimanere, sarei contento. Il nome del prossimo tecnico dirà molto, se prendi Spalletti dai concretezza alle tue voglie di lottare per l’Europa, con De Rossi un po’ meno.