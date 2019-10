Di Gennaro: “Castrovilli con un futuro in nazionale, ma…”

Ai microfoni di TMW Radio ha parlato Antonio di Gennaro, queste le sue dichiarazioni:

Tonali è un regista, al momento è il sostituto di Jorginho che ha esperienza internazionale e si è completato in maniera importante. In futuro non escluderei una possibile convocazione di Castrovilli in nazionale, ma non è facile cambiare gli effettivi di una squadra che, finora, le ha vinte praticamente tutte.