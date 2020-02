Di Gennaro: “A Genova partita delicata, la Samp ha ritrovato entusiasmo e gioco”

Antonio Di Gennaro, ex centrocampista gigliato, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio. Queste le sue analisi in vista della sfida di Genova fra Samp e Fiorentina:

Contro la Sampdoria sarà una partita delicata. I blucerchiati hanno ritrovato entusiasmo e gioco, riuscendo a costruire una stabilità difensiva. In ottica futura, per la Fiorentina, ipotizzo un 4-3-3 per creare maggiori occasioni da gol. Soprattutto quando rientrerà Ribery, senza sottovalutare Kouamè come esterno in un tridente.