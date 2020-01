Di Francesco al 45′: “Fiorentina intimorita dall’ambiente, continuiamo così”

A metà gara, l’attaccante della Spal Federico Di Francesco ha commentato la sfida contro la Fiorentina ai microfoni di Sky Sport: “Stiamo facendo una buona partita, nel secondo tempo dobbiamo continuare così. Non è facile perché sono una buona squadra, siamo partiti contratti ma stiamo andando meglio. Non so se loro sono intimoriti, noi pensiamo a fare la partita indipendentemente dall’ambiente. Questo è un bello stadio, che incita la squadra. Da oggi dobbiamo fare un girone di ritorno importante”.