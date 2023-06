Di Curzio, l’ex Primavera viola protagonista a “Temptation Island”

L'attaccante non è riuscito a sfondare tra i professionisti e prova l'avventura in tv. Prima di lui anche un grande ex viola

Non è riuscito a sfondare nel calcio professionistico e, adesso, si è buttato nel mondo dello spettacolo. Pochi si ricorderanno di Lorenzo Di Curzio, detto Lollo, un trascorso nelle giovanili della Fiorentina tra il 2012 e il 2015 e poi una carriera che si è svolta tra Serie C, Serie D e nell'ultima stagione Eccellenza (nel Ladispoli). Adesso per lui è iniziata una nuova avventura, nel programma tv "Temptation Island" in onda su Canale 5. Lorenzo è uno dei "tentatori" presenti. Non è la prima volta che un ex viola partecipa a questo reality, anzi prima di lui c'è stato il ben più noto Lorenzo Amoruso, che ha partecipato in coppia con la sua fidanzata dell'epoca all'edizione del 2020.