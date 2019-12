Di Chiara sposta il mirino: “Nella Fiorentina c’è un problema fisico”

Altro compagno di Iachini, negli anni da calciatore della Fiorentina, è stato Alberto Di Chiara. Che oggi è intervenuto a Lady Radio e ha detto:

Arriva in una società importante ma a livello tecnico non trova una squadra imbattibile. Sicuramente avrà già parlato con la società per capire come intervenire sul mercato. Iachini dovrà lavorare soprattutto sulla testa dei giocatori ma anche sulla condizione fisica che non è sembrata eccelsa nelle ultime settimane. Serve un cambiamento di rotta, soprattutto sotto il piano mentale.