Di Chiara: “Sottil, ecco cosa non ha funzionato. Venuti? Montella fa con ciò che ha”

L'ex viola Alberto Di Chiara è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Queste le sue parole: "Venuti? Montella fa con ciò che ha a disposizione. Con il 3-5-2 aveva trovato la quadra, ma bisogna avere anche altre soluzioni nella valigia per far fronte alle assenze. Venuti deve entrare ancora di più nelle maglie della Fiorentina, oggi ha un'opportunità importante. Gara contro il Sassuolo? E' una bella prova, vedremo all'opera alcuni giocatori che non sono stati impiegati molto fino ad ora. Sottil? Contro la Lazio è entrato a freddo, in più bisogna mettere in conto che non ha mai giocato come esterno a tutta fascia. Doveva essere tatticamente intelligente e impedire la ripartenza della Lazio che ha portato al gol di Immobile. E' comunque un giocatore con grandi doti, seppur ancora da sviluppare".