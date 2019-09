Di Chiara: “Ok decentrare il nuovo stadio, ma a Campi Bisenzio è un po’ lontano”

L’ex viola Alberto Di Chiara ha detto la sua sul tema nuovo stadio e non solo ai microfoni di Italia 7: “La soluzione migliore, considerate le esigenze di Commisso, è quella più veloce. Fare lo stadio a Campi Bisenzio potrebbe essere un po’ lontano, ma l’idea di decentrare la possibile nuova opera è buona. Atalanta-Fiorentina? Se Gasperini facesse turnover sarebbe positivo per la Fiorentina, le riserve dei nerazzurri non sono certo quelle su cui può puntare la Juventus”. NUOVO STADIO A CAMPI BISENZIO? ECCO I RISULTATI DEL NOSTRO SONDAGGIO