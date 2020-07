Di Chiara: “De Rossi? Serve esperienza, certe situazione vanno sapute gestire”

L’ex viola Alberto Di Chiara ha parlato a Radio Bruno: “De Rossi? Non c’è niente da dire, non so da dove sia partita la voce. Il nome è prestigioso ma finisce lì. Legami con Firenze, Pradè a parte, ce ne sono pochi. Paragone con Mancini? All’epoca la gestione Cecchi Gori stava per chiudersi, oggi servono certezze in panchina. Un tecnico deve avere l’esperienza per dare fiducia in una situazione difficile. Certe situazioni vanno sapute gestire, nel calcio ci sono delle sfumature che lasciano conseguenze. Parma? Sta facendo un grande campionato dopo che nella scorsa stagione aveva chiuso un po’ in apnea. D’Aversa lavora sul gruppo da anni”.