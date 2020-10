Di Carmine salta la Juve: per l’ex viola nuovo infortunio. Stasera spazio a Kalinic?

Contro la Juventus stasera nel Verona in occasione del posticipo domenicale non potrà esserci Samuel Di Carmine. L’ex attaccante della Fiorentina, infatti, ha riportato “una lesione di primo grado del muscolo otturatore esterno della gamba sinistra” e per questo motivo è stato escluso dai convocati scaligeri. Il tecnico gialloblù Ivan Juric affiderà la maglia di centravanti titolare a Favilli, o in alternativa ad un altro ex-viola, ossia Nikola Kalinic, colpo di fine mercato per l’Hellas.